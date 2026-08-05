İstanbul Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Ağustos 2026 Çarşamba. İstanbul'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21°C'ye düşecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %82 civarında olacak. Bu sıcak hava koşulları, İstanbul'da açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün sunar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü, sıcaklık 31°C civarına çıkacak. 7 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 32°C olacak. Gece sıcaklık 20°C civarına düşecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı yine %82 civarında kalacak. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu krem kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi rahatlık sağlar. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi, deniz kenarında serinleme imkânı sunabilir. Fakat nem oranı yüksek olacağı için terleme artabilir. Nemli ortamlardan uzak durmak, serin alanlarda zaman geçirmek önemlidir.

İstanbul'da 5 Ağustos 2026 ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları, bol su içmeleri ve hafif giysiler giymeleri önerilir. Bu önlemler, sıcak havalarda sağlıklı ve keyifli bir gün geçirilmesine katkı sağlar.