İstanbul Hava Durumu! 05 Haziran Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu, şehrin sakinlerine keyifli bir gün sunuyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşıyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17 ile 18 derece arasında seyrediyor. Hava genellikle güneşli. Yağış beklenmiyor. Rüzgarın hızı saatte 6 ile 7 kilometre civarında.

Bugün İstanbul'da hava durumu, açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 ile 18 derece arasında olacak. Hava durumu güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgarın hızı da saatte 6 ile 7 kilometre arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 29 ile 30 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 28 ile 29 derece civarında seyredecek. 8 Haziran Pazartesi günü de hava sıcaklıkları 28 ile 29 derece arasında kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Uzun süre güneşte kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek sağlığınızı korur. Rüzgarın 6 ile 7 kilometre arasında olacağını dikkate alarak, hafif bir üst giysi almanız faydalı olabilir.

İstanbul'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam etmesi bekleniyor.