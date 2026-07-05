İstanbul Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar, İstanbul'da hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 27 - 28 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21 - 22 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık ve güneşli. Nem oranı %73 civarında. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 27 - 28 derece olacak. 7 Temmuz Salı günü ise 29 - 30 derece civarında seyredecek. Her iki gün de hava açık ve güneşli. Yağış beklenmiyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor.

Güzel hava koşullarından en iyi şekilde yararlanmak için etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Gündüz hafif ve rahat kıyafetler seçmek önemlidir. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket almak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemli. Böylece, İstanbul'un keyifli havasının tadını çıkarabilirsiniz.