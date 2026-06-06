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İstanbul Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 28 derece, gece ise 21 derece civarında seyredecek. Nem oranı %49 olarak ölçülecek. Yağış beklenmiyor, dolayısıyla açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunulmakta. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hafta sonu boyunca sıcaklıkların benzer düzeylerde kalacağı tahmin ediliyor, bu nedenle açık hava aktiviteleri planlamak mümkün.

İstanbul Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İstanbul'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 derece civarında. Gece ise sıcaklık 21 derece civarında seyredecek. Nem oranı %49 civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar ise kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5.5 kilometre hızla esecek.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 27-28 derece civarında olacak. Bu, hafif giysilerle dışarıda vakit geçirebileceğiniz anlamına gelir. Akşam saatlerinde sıcaklık 21-22 derece civarına düşebilir. İnce bir ceket almak faydalı olabilir. Nem oranı %49 olacak. Yağış beklenmediği için etkinlikler açısından ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu benzer şekilde seyredecek. 7 Haziran Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 28-29 derece civarında bulunacak. 8 Haziran Pazartesi ve 9 Haziran Salı günlerinde de kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28 derece civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Nem oranı %44-50 arasında değişecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif giysilerle rahat vakit geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde ince bir ceket almak serinliğe karşı önlem almanızı sağlar. Nem oranının %44-50 arasında olacağını göz önünde bulundurun. Su tüketiminizi artırarak vücudunuzun nem dengesini koruyabilirsiniz. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Deniz kenarında serin bir esinti hissedilebilir. Denize gitmeyi düşünüyorsanız, hafif bir üst almak faydalı olur.

İstanbul'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça uygun olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için planlarınızı yapabilir. Açık hava etkinliklerine katılabilir ve keyif alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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