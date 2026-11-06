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İstanbul Hava Durumu! 06 Kasım Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 6 Kasım 2026 Cuma günü hava durumu dinamik bir görünüm sunacak. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişirken, gökyüzündeki bulutlar sonbaharın gelişini müjdeleyecek. Günün ilerleyen saatlerinde rahatlatıcı bir sıcaklık hissedilecek. Ancak, aniden oluşabilecek yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişkenlik gösterecek. Hava durumunu takip etmek, dış mekan aktiviteleri için önemlidir.

İstanbul Hava Durumu! 06 Kasım Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İstanbul'da 6 Kasım 2026 Cuma günü hava durumu dinamik bir atmosfer yaşayacak. Hava durumu, merak edenler için açıklanıyor. İstanbul'un gökyüzünde bulutlar olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Serin ve hafif kapalı hava, sonbaharın geldiğini hissettiriyor. Kışın habercisi olarak bu hava önemli. Şehrin silueti bulutlar ve hafif rüzgar ile güzelleşecek.

Bugünkü hava durumu, sabahları hafif serin hissedilecek. İlerleyen saatlerde sıcaklık 20 derece civarına yükselecek. Bu, pek çok kişi için keyifli bir hava sağlıyor. Dışarıda yapılacak aktiviteler için uygun bir gün olacaktır. Ancak, hava durumu değişebilir. Aniden gelen yağışlar için hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiyenizi ya da yağmurluğunuzu almayı unutmayın. Gün sonunda yağışların görülmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, alıştığımız iklim özelliklerini yansıtacak. Cumadan itibaren sıcaklık 18 ile 21 derece arasında seyredecek. Ancak cumartesi ve pazar günleri hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkta düşüş görülebilir. Bu nedenle hafta sonu planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin.

Yağışlı günlerde dışarıda uzun zaman geçirmek isteyenler, uygun kıyafet seçmeli. Vücut sıcaklığını korumak önemli. Dış mekan aktivitelerinde kalın giyim tercih edilmelidir. Ayrıca evde geçirilen zamana dikkat edilmelidir. Pencereleri açarak havalandırmayı ihmal etmeyin. Düşen sıcaklık yanında hava kalitesi de sağlıklı olmalıdır. İstanbul’un kasvetli atmosferinde hava durumunu takip etmek sağlıklı ve keyifli günler sağlar.

İstanbul hava durumu hakkında bilgilendirilirken hava şartlarının değişkenliği unutulmamalıdır. Yılın bu dönemlerinde doğanın ritmine dikkat etmek gerekir. Ayrıca hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

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hava durumu İstanbul
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