İstanbul Hava Durumu! 06 Ocak Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında. Gece ise sıcaklık 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın güneydoğu yönünden saatte 13 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı gün boyunca %49 ile %67 arasında değişecek.

Hava durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygun. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında olacak. Hafif bir mont veya ceketle rahatça dışarıda kalabilirsiniz. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Akşam planlarınız için kalın bir giysi almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu İstanbul'da değişkenlik gösterecek. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 16 derece civarında olacak. 8 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı 15 dereceye düşecek. Orta şiddetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. 9 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 11 dereceye inecek. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. 8 ve 9 Ocak tarihlerinde yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya su geçirmez bir mont almak koruyucu önlem sağlar. Dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirecektir. Hava sıcaklıkları düştüğünde soğuk algınlığına karşı da korunmalısınız.

İstanbul'da 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu uygun koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarını göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmanızda fayda var. Yağışlı ve soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olun.