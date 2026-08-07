İstanbul Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Ağustos 2026 Cuma günü İstanbul'da hava durumu yazın tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 21 ile 32 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar 32 derece civarına yükselecek. Bu sıcaklıklar yaz ayları için normal kabul edilebilir.

Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanaklar bekleniyor. Akşam saatlerinde dışarıda olacakların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle terleme yoluyla vücut su kaybı artabilir. Bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek de önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 23 ile 32 derece arasında olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. 9 Ağustos Pazar günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 22 ile 30 derece arasında değişecek. 10 Ağustos Pazartesi günü ise hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 21 ile 32 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Su kaybını önlemek için yeterli miktarda su tüketmek gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruma sağlayacaktır.