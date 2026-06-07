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İstanbul Hava Durumu! 07 Haziran Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu ılık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 26 dereceye ulaşacak. Sonraki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Haziran'da sıcaklık 27, 9 Haziran'da 28, 10 Haziran'da ise 29 dereceye çıkacak. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir dönemdesiniz. Güneşin etkilerinden korunmak için güneş koruyucular kullanmayı ve akşam serinliğine karşı ince bir ceket almayı unutmayın.

İstanbul Hava Durumu! 07 Haziran Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İstanbul'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu ılık ve güzel olacak. Gündüz sıcaklığı 26 derece civarında. Gece ise bu sıcaklık 17 dereceye düşecek. Hava genel olarak açık ve az yağışlı olacak. Sonraki günlerde benzer bir hava durumu bekleniyor. 8 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Hava kısmen güneşli geçecek. 9 Haziran Salı günü bulutlu bir başlangıçla güneşli bir hava olması bekleniyor. O günde sıcaklık 28 derece civarında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü ise tamamen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 29 dereceye yükselebilir.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için çeşitli açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Piknik yapmak, yürüyüşe çıkmak veya denizde vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Güneşin dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Cildinizi korumak için bu önlemi almak yararlı olacaktır. Akşam saatlerinde serinliğe karşı hazırlık yapmak da fayda sağlar. Yanınıza ince bir ceket almayı unutmayın.

Sonuç olarak, İstanbul'da 7 Haziran 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu ılık ve güneşli olacak. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirmek mümkün. Ancak güneş ışınlarından korunmak için önlemleri almak gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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