İstanbul Hava Durumu! 07 Temmuz Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu, sakinlerine keyifli bir gün sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 29-30 derece civarında olacak. Demin oranı %40 - %50 seviyelerinde seyreder. Rüzgar saatte 2 - 3 kilometre hızla kuzeydoğudan esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için oldukça uygun.

Bu günde İstanbul'da yağış beklenmiyor. Güneşli bir hava gün boyunca hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 30 - 31 derece civarında olacak. Nem oranı %35 - %45 seviyelerinde seyreder. Rüzgar saatte 2 - 3 kilometre hızla doğudan esecek. 9 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 27 - 28 derece civarında olacak. Daha serin bir hava arayanlar için uygun bir seçenek sunuyor. Nem oranı %40 - %50 seviyelerinde seyrederken, rüzgar saatte 3 - 4 kilometre hızla kuzeydoğudan esecek. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında olacak. Bu da yazın tadını çıkaranlar için ideal bir ortam yaratıyor. Nem oranı %35 - %45 seviyelerinde seyreder. Rüzgar saatte 2 - 3 kilometre hızla doğudan esecek.

Bu sıcak günlerde güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek gerekir. Açık hava etkinlikleri sırasında aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak sağlığınız için uygun olacaktır.

İstanbul'da 7 Temmuz 2026 Salı günü ve sonraki günlerde hava durumu yazın keyfini çıkaranlar için elverişli görünüyor. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almalısınız.