İstanbul Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30 - 32 derece arasında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 24 - 25 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmekte. Hızı saatte 16 - 17 kilometre civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %36 - %38 arasında olacak.

Ağustos ayı İstanbul'da genellikle sıcak ve nemli geçer. Gündüz sıcaklıkları 28 - 30 derece arasındadır. Gece sıcaklıkları ise 21 - 22 derece civarındadır. Aylık yağış miktarı yaklaşık 25 mm'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Ağustos Pazar günü sıcaklık 30 - 32 derece olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü ise 31 - 33 derece bekleniyor. Rüzgar hızının kuzeydoğu yönünden saatte 7 - 14 kilometre arasında esmesi tahmin edilmektedir. Nem oranı %54 - %67 arası değişecek.

Bu sıcak ve nemli koşullarda, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekli. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünlerle cildinizi korumak da önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır. Ayrıca, serin ortamlarda zaman geçirmek sağlığınız için iyi bir seçenek.