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İstanbul Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 8 Haziran'da güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 28 dereceye ulaşırken, gece 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde bu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Nem oranı %44 ile %66 arasında değişecek. Böylece de, açık renk giysilerle birlikte bol su tüketimi önemli hale geliyor. Hafif rüzgar deniz kenarında serinlemek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor.

İstanbul Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İstanbul'da 8 Haziran Pazartesi günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %44 ile %66 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 ile 7 kilometre hızla esecek.

İstanbul'da sıcak ve güneşli bir gün geçireceğiz. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 9 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 25 ile 27 derece arasında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 25 ile 28 derece civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor ve hava genellikle açık kalacak.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmayı gerektiriyor. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gün çarpması riski artıyor. Nem oranının yüksek olması, vücudun su kaybını artırabilir. Bu nedenle bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olması, deniz kenarında serinlemek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece civarında olması bekleniyor.

İstanbul'da 8 Haziran Pazartesi günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmaları gerekiyor. Yeterli su tüketmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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