İstanbul Hava Durumu! 08 Mayıs Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 8 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13 ile 14 derece arasında kalacak. Bu durum, şehirdeki hava için "ılıman ve bulutlu" ifadesini doğruluyor.

Bir sonraki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Mayıs Cumartesi günü bulutlar arasından ara ara güneş ışığı görünecek. Bu gün hava sıcaklıkları 24 ile 25 derece arasında olacak. 10 Mayıs Pazar günü ise genelde güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23 ile 24 derece arasında değişecek. 11 Mayıs Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. O gün sıcaklıklar 25 ile 26 dereceye yükselecek.

Bu süreçte İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının 20 ile 26 derece arasında değişmesi, giyim tercihlerinizi etkileyebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinin serin olabileceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek, bu durumda faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi koruyabilir.

İstanbul'da 8 Mayıs 2026 Cuma günü ve sonraki günlerde hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 20 ile 26 derece arasında değişecek. Bu dönemde kat kat giyinmek ve güneş koruyucu kullanmak, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.