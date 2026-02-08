HABER

İstanbul Hava Durumu! 08 Şubat Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'un hava durumu 8 Şubat 2026 tarihinde değişken bir seyir izleyecek. Sıcaklık 8 ile 13 derece arasında değişirken, hafif yağışlar etkili olacak. Nem oranı yüksek kalacak ve hafif rüzgar hissedilecek. 9 Şubat'ta hava kapalı ve bulutlu; sıcaklık 5 ile 11 derece arasında seyredecek. 10 Şubat'ta yine benzer koşullar sürecek. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız ve kat kat giyinmeniz öneriliyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava koşulları değişken. Sıcaklık 8 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağışlı hava koşulları etkili. Nem oranı yüksek. Rüzgar hafif şiddette esmeye devam edecek. Gün doğumu saati 08:08. Gün batımı ise 18:30 olarak bekleniyor.

İstanbul’un önümüzdeki günlerdeki hava durumu benzer şekilde değişken. 9 Şubat Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında seyredecek. 10 Şubat Salı günü hava yine kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 5 ile 9 derece arasında olacak. 11 Şubat Çarşamba günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 6 ile 10 derece arasında değişecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Rüzgar hafif ama soğuk havalarda önlem almak önemlidir. Uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Hava koşullarına göre plan yaparak İstanbul'da geçireceğiniz günleri daha konforlu hale getirebilirsiniz.

hava durumu İstanbul
