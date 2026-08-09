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İstanbul Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul, 9 Ağustos 2026 Pazar günü sıcak hava koşullarıyla karşı karşıya kalacak. Sıcaklık 23 ile 29 derece arasında değişecek ve hava genellikle açık olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecekken, saatteki hızı 10 ile 16 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise yüzde 52 ile 72 arasında değişiklik gösterecek. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneşten korunma önlemleri alması önemli. Rüzgarın etkisiyle serinleme fırsatları da bulunacak.

İstanbul Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İstanbul'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak olacak. Sıcaklık 23 ile 29 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle açık kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızının saatte 10 ile 16 kilometre arasında olması bekleniyor. Nem oranı ise %52 ile %72 arasında değişecek. Bu koşullar, İstanbul'daki hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 21 ile 31 derece arasında olacak. Hava koşullarının çoğunlukla güneşli olması tahmin ediliyor. 11 Ağustos Salı'da sıcaklıklar 22 ile 31 derece arasında değişecek. Hava koşulları ise güneşli ile parçalı bulutlu olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 22 ile 32 derece arasında öngörülüyor. Hava koşullarının çoğunlukla güneşli olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Güneşten korunmak önemli bir husustur. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi, deniz kenarında serinleme fırsatı yaratabilir. Açık alanlarda rüzgarın etkisini dikkate almak önemlidir.

İstanbul'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin korunma önlemlerini almaları önerilir. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak da faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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