İstanbul Hava Durumu! 09 Haziran Salı İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı günü, İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 derece. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar 24 ve 19 derece arasında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 15 kilometre hızla esecek. Bu durum, hava koşullarını daha da keyifli hale getiriyor. Nem oranı %62 civarında. Bu da hava kalitesini olumlu etkiliyor. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da benzer hava koşulları devam edecek. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 25 derece bekleniyor. 11 Haziran Perşembe günü ise sıcaklık 26 dereceye yükselebilir. Gündüz ve akşam saatlerindeki sıcaklık farkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmeye devam edecek. Nem oranının %50 civarında olması tahmin ediliyor. Yağış ihtimali ise düşük. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemi işaret ediyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından yararlanmak için hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır. Rüzgarın hafif olması yürüyüşler ve açık hava sporları için idealdir. Nem oranının düşük olması, hava kalitesini artırarak dışarıda vakit geçirmeyi daha keyifli hale getiriyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.