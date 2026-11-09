HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 09 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu değişkenlik gösteriyor. Nemli hava ve rüzgar, sıcaklığı etkileyerek 20 derece civarında hissedilmesine sebep oluyor. Gün içinde beklenen kısa süreli yağışlar ve hafif serinlik, dışarıya çıkacaklar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. İstanbul'daki hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve uygun giysi tercihlerinde bulunmak, sağlıklı bir zaman geçirmenizi sağlayabilir.

İstanbul Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 09 Kasım 2026 tarihinde İstanbul'da hava durumu değişken. Şehrin ikliminde sıkça görülen nemli hava, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Şehir genelinde sıcaklık 20 derece civarında. Gün içinde rüzgarın şiddeti, hissedilen sıcaklığı etkileyebilir. Öğle saatlerinde hafif bir serinlik bekleniyor. Dışarı çıkacak olanların kat kat giyinmeleri sağlıklı bir seçenek olabilir.

Gün içinde kısa süreli yağışlı bir havaya hazırlıklı olmakta fayda var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiyenizi almayı unutmayın. Şehirdeki yoğun trafik ve ekipmanla ilgili konular, hava durumunun etkisi altında kalabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 - 21 derece aralığında kalacak. Hafif rüzgâr nedeniyle hava biraz daha soğuk hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'daki hava durumu farklı şartlar sunuyor. Yarın sabah saatlerinde hafif bir yağış bekleniyor. Gün içinde azalan bulutlarla birlikte sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Çarşamba günü ise daha fazla güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 21 - 23 derece arasında seyredecek. İstanbul'da hava koşulları her an değişebilir. Hava durumunu düzenli takip etmek önem arz ediyor.

Dışarıda geçireceğiniz zamanı planlarken hava şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Akşam saatlerinde ve sabah erken dönemlerde serin havalarla karşılaşacaksınız. Çıkmadan önce havayı kontrol etmeyi unutmayın. Uzun süre dışarda kalmayı düşünüyorsanız, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınıza su almanız da önemli.

İstanbul'daki güncel hava durumu, hava koşullarına hazırlıklı olmanızı gerektiriyor. İstanbul'da hava durumu değişken bir seyir izliyor. Sıcaklıklar nazik bir şekilde değişiyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanı konforlu hale getirmek için önlemler almak önemli. Kendinize ve sevdiklerinize dikkat ederek bu hava değişimlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladıFatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı
Elazığ’da araçların çarpışması güvenlik kamerasına yansıdıElazığ’da araçların çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

"Jigolo bara gittik" diyerek anlattı: "Garsonlar görünce..."

"Jigolo bara gittik" diyerek anlattı: "Garsonlar görünce..."

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.