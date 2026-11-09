İstanbul Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 09 Kasım 2026 tarihinde İstanbul'da hava durumu değişken. Şehrin ikliminde sıkça görülen nemli hava, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Şehir genelinde sıcaklık 20 derece civarında. Gün içinde rüzgarın şiddeti, hissedilen sıcaklığı etkileyebilir. Öğle saatlerinde hafif bir serinlik bekleniyor. Dışarı çıkacak olanların kat kat giyinmeleri sağlıklı bir seçenek olabilir.

Gün içinde kısa süreli yağışlı bir havaya hazırlıklı olmakta fayda var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiyenizi almayı unutmayın. Şehirdeki yoğun trafik ve ekipmanla ilgili konular, hava durumunun etkisi altında kalabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 - 21 derece aralığında kalacak. Hafif rüzgâr nedeniyle hava biraz daha soğuk hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'daki hava durumu farklı şartlar sunuyor. Yarın sabah saatlerinde hafif bir yağış bekleniyor. Gün içinde azalan bulutlarla birlikte sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Çarşamba günü ise daha fazla güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 21 - 23 derece arasında seyredecek. İstanbul'da hava koşulları her an değişebilir. Hava durumunu düzenli takip etmek önem arz ediyor.

Dışarıda geçireceğiniz zamanı planlarken hava şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Akşam saatlerinde ve sabah erken dönemlerde serin havalarla karşılaşacaksınız. Çıkmadan önce havayı kontrol etmeyi unutmayın. Uzun süre dışarda kalmayı düşünüyorsanız, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınıza su almanız da önemli.

İstanbul'daki güncel hava durumu, hava koşullarına hazırlıklı olmanızı gerektiriyor. İstanbul'da hava durumu değişken bir seyir izliyor. Sıcaklıklar nazik bir şekilde değişiyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanı konforlu hale getirmek için önlemler almak önemli. Kendinize ve sevdiklerinize dikkat ederek bu hava değişimlerinin tadını çıkarabilirsiniz.