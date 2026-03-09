HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu 9 Mart 2026 itibarıyla ılıman ve kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 10-11 dereceye ulaşacakken, gece 4-5 derece arasında seyredecek. Hafif yağışlı sabah saatlerinde sıcaklık 3 derece, akşam saatlerinde ise 3 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde ise güneşli ve ılıman havanın devam etmesi bekleniyor. Hava, dış etkinlikler için uygun koşullar sunacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.

İstanbul Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi, İstanbul'da hava ılıman ve kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 - 11 derece olacak. Gece ise sıcaklık 4 - 5 derece arasında seyredecek. Nem oranı %56 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Bu koşullar, İstanbul açısından rahat bir gün sunuyor.

Hava durumu sorusuna gelecek olursak, sabah saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece ise sıcaklık 2 dereceye kadar iniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar saatte 10 km hızla esmeye başlayacak. Gündüz saatte 18 km, akşam saatlerinde 15 km ve gece saatlerinde 8 km hızla etkili olması öngörülüyor.

10 Mart Salı günü güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 12 - 13 derece, gece ise 6 - 7 derece olacak. Nem oranı %50 - 60 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. 11 Mart Çarşamba hava açık olacak. Sıcaklık gündüz 12 - 13 derece, gece ise 6 - 7 derece arasında kalacak. Nem oranı %60 - 70 arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek.

12 Mart Perşembe hava az bulutlu. Gündüz sıcaklık 11 - 12 derece, gece ise 7 - 8 derece civarında olacak. Nem oranı %55 - 65 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için dışarı çıkarken hafif bir mont veya kazak giymeniz yeterli. Gündüz saatleri açık hava etkinlikleri için ideal. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşeceği için buna göre giyinmek faydalı. Rüzgar hafif olacak. Şiddetli rüzgar nedeniyle endişelenmenize gerek yok. İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli görünüyor. Dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sunulacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Soğuk hava geri göndüBir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Soğuk hava geri göndü
İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattıİran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.