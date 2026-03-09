İstanbul Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi, İstanbul'da hava ılıman ve kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 - 11 derece olacak. Gece ise sıcaklık 4 - 5 derece arasında seyredecek. Nem oranı %56 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Bu koşullar, İstanbul açısından rahat bir gün sunuyor.

Hava durumu sorusuna gelecek olursak, sabah saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı koşullar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece ise sıcaklık 2 dereceye kadar iniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar saatte 10 km hızla esmeye başlayacak. Gündüz saatte 18 km, akşam saatlerinde 15 km ve gece saatlerinde 8 km hızla etkili olması öngörülüyor.

10 Mart Salı günü güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 12 - 13 derece, gece ise 6 - 7 derece olacak. Nem oranı %50 - 60 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. 11 Mart Çarşamba hava açık olacak. Sıcaklık gündüz 12 - 13 derece, gece ise 6 - 7 derece arasında kalacak. Nem oranı %60 - 70 arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek.

12 Mart Perşembe hava az bulutlu. Gündüz sıcaklık 11 - 12 derece, gece ise 7 - 8 derece civarında olacak. Nem oranı %55 - 65 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için dışarı çıkarken hafif bir mont veya kazak giymeniz yeterli. Gündüz saatleri açık hava etkinlikleri için ideal. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşeceği için buna göre giyinmek faydalı. Rüzgar hafif olacak. Şiddetli rüzgar nedeniyle endişelenmenize gerek yok. İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli görünüyor. Dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sunulacak.