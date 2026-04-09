İstanbul Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Nisan 2026 Perşembe, İstanbul'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 7 derece. Hava parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam hava sıcaklığı 8 dereceye düşecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gece sıcaklık tekrar 7 dereceye düşecek. Hafif yağışlı koşullar devam edecek.

Rüzgarlar sabah saatlerinde kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte yaklaşık 16 kilometre. Gündüz rüzgar kuzey yönünden esecek. O zaman hızı saatte 22 kilometre olacak. Akşam ve gece rüzgarlar sırasıyla kuzey ve kuzeydoğudan esecek. Hızları sırasıyla 16 ve 13 kilometre olacak.

Nem oranı sabah %87 civarında. Gündüz %59, akşam %79 ve gece %89 olacak.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu değişkenliğini koruyacak. 10 Nisan Cuma günü sıcaklıklar 10 ile 2 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. 11 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 13 ile 2 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 12 Nisan Pazar günü sıcaklıklar 15 ile 5 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Ani yağışlara karşı korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda rüzgarın yönüne göre giyinmek gerekir. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gün boyunca hava sıcaklıklarındaki dalgalanmaları göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarmak konforunuzu artıracaktır.