HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah parçalı bulutlu havada sıcaklık 7 derece, gündüz ise 14 dereceye yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hafif yağışlar ve 8 derece sıcaklık öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğudan esecek, nem oranı ise sabah %87, bu gece %89 seviyelerine ulaşacak. Gelecek günlerde hafif yağmur ve güneşli havalar İstanbul'u bekliyor. Dışarıda ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 9 Nisan 2026 Perşembe, İstanbul'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 7 derece. Hava parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam hava sıcaklığı 8 dereceye düşecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gece sıcaklık tekrar 7 dereceye düşecek. Hafif yağışlı koşullar devam edecek.

Rüzgarlar sabah saatlerinde kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte yaklaşık 16 kilometre. Gündüz rüzgar kuzey yönünden esecek. O zaman hızı saatte 22 kilometre olacak. Akşam ve gece rüzgarlar sırasıyla kuzey ve kuzeydoğudan esecek. Hızları sırasıyla 16 ve 13 kilometre olacak.

Nem oranı sabah %87 civarında. Gündüz %59, akşam %79 ve gece %89 olacak.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu değişkenliğini koruyacak. 10 Nisan Cuma günü sıcaklıklar 10 ile 2 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. 11 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 13 ile 2 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 12 Nisan Pazar günü sıcaklıklar 15 ile 5 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Ani yağışlara karşı korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda rüzgarın yönüne göre giyinmek gerekir. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gün boyunca hava sıcaklıklarındaki dalgalanmaları göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarmak konforunuzu artıracaktır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.