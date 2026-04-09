Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e şehri sorduk samimi yanıtları gündem oldu: “Duygusala bağlamayalım şimdi”

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Trabzon'da Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile bir araya geldi. Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, samimi açıklamalarda bulundu. Mynet YouTube kanalında yayımlanan özel röportajda Genç; siyasetten şehirdeki projelere, Trabzonspor'un yıllar sonra kazandığı tarihi şampiyonluktan bugünkü durumuna kadar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Trabzon şehri için 'level atlatacak' projenin ne olduğunu anlatan Genç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk tanıştığı anı, kendisine gelen en ilginç talebi ve yaşadığı pişmanlığı samimi sözlerle paylaştı.

İşte Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a verdiği özel röportajdan öne çıkanlar;

"SOSYAL MEDYADAN ÖNCE SOSYAL MEYDAN"

Çağ değişiyor, iletişimin hem hızı hem yöntemi değişiyor. Bunlardan biri de sosyal medya. iz yöneticiler olarak bizim açımızdan sorarsanız Trabzon ölçekli şehirlerde sosyal medyadan önce ben hep söylüyorum sosyal meydanda olmak lazım. Ama bu sosyal medyayı küçümsemek anlamına gelmiyor.

TRABZON'UN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK İMZA PROJE

Çok projemiz var ama öncelediğimiz 4 projemiz bulunuyor. Raylı sistem, 4 dönümlük Uzunkum yaşam alanı projemiz, biyolojik artıma projemiz ve sanayi sitelerimiz nakli. Bu dördü de büyük ölçekli projelerimiz. Ama Trabzon'a hem yaşam kalitesini hem ulaşım standardını, konforunu, hızını artırması nedeniyle; Trabzon'a bir level atlatacak proje kesinlikle raylı sistemdir.

"1,5 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİK"

Allah rahmet eylesin. 2009 yılında Trabzon Valimiz Recep Kızılcık şehrimizin doğal güzelliklerini öne çıkartarak özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, komşu ülkelerimiz, yabancı farklı inanç mensuplarına hitap eden farklı destinasyonlarımız gibi turizm öne çıkmaya başladı. Bildiğiniz genel ekonomisinde de tarımsal getirisi olan fındığımız, çayımız var ama bunun yanında turizm öne çıkmaya başladı. Geçen yılki rakamımız 1.447.000 resmi rakamımız 1,5 milyar dolar bir gelir var. Bu hem Trabzon ekonomisini besliyor hem cari açık nedeniyle ülke ekonomisine de. Çünkü dışarıdan gelen bir para bu. Dolayısıyla o yönde biz de çalışmalarımızı bu işe ayak uydurmak açısından sürdürüyoruz.

KENDİSİNE GELEN EN İLGİNÇ TALEP

Ben Trabzonspor'un başkanı değilim ama zaten mesajlarda da geliyor bizim sayfamıza. 'Ya başkanım işte kulüp başkanıyla konuşsan da şu sol kanada bir adam alsa da bu sene şampiyonluğa oynasak.' Tabii vatandaşlarımızdan her türlü talep geliyor. Çünkü biz vatandaşlarımızın doğumdan ölümüne kadar değil öldükten sonra da sorumluyuz. Mezarlık işleri de bize bağlı. Biliyorsunuz bütün konuların, bütün soruların doğal muhatabıyız ama Trabzonspor'la ilgili sıra dışı çok talep geliyor diyebilirim.

ERDOĞAN İLE İLK TANIŞTIĞI AN

Partimizin kurulma aşamasıydı. Bir otelde bir toplantı yapmıştık. Partimiz henüz kurulmamıştı. Ben de genç bir avukattım. İlk orada cumhurbaşkanımızla karşılaşmıştık. Bizi de davet etmişlerdi. Tabii benim ısrarla Cumhurbaşkanımız parti kurarsa ısrarla o partide olmak gibi bir arzum vardı. Bir isteğim vardı. Bunu bana o yaşta siyasete girmeyi gerektiren bir sebepler yaşamıştım. Çünkü imam hatip mağduriyetlerinden biz de onları yaşamıştık ve girdik. O zaman üniversitedeydim ben. Üniversiteyi henüz bitirmiştim. Avukatlık stajındaydım. 2001 yıllarıydı diyebilirim. Trabzon'da bir otelde ilk karşılaşmamız orada olmuştu. Tabii gıyaben çok seviyorduk. İlk karşılaştığımız zaman da öyle bir heyecan vardı. O zaman Cumhurbaşkanımız hapisten yeni çıkmıştı. Parti çalışmaları sürdürülüyordu. İşte 2001 yılıydı. Evet. Zaten 14 Ağustos'ta da partimiz kuruldu.

"BİR PİŞANLIĞIM VAR..."

Siyasette unutamadığımız çok anı var da yani bir pişmanlığım var. Siyasette bu yaşanmışlıkları kayıt altına almadık. Aslında hafızamda var. Birçoğu hala var ama öyle bir pişmanlığım var. Hatırat gibi.

"SANA OY VERMEYECEĞİM AMA KAZANMANI İSTİYORUM"

Bu seçim arifesinde çok güzel bir enstantane var. O zaten çok meşhur oldu. 'Ben sana oy vermeyeceğim' diye başlayan bir pazarcı abimiz var. 'Ben sana oy vermeyeceğim' diyor 'ama kazanmanı istiyorum' diyor. 'Hem oy vermeyeceksin hem kazanmamı istiyorsun. Nasıl olacak?' dedim. 'Benim oy verdiğim kazanamıyor.' dedi. Onu hiç unutamayacağız da zaten çünkü trend topic olmuştu.

Farklı siyasi partilerde bir sürü dostum, arkadaşım var, samimi arkadaşlarım var. Farklı siyasi partilerdeyiz. Bu olacak. Bu eşyanın tabiatı gereği. Siyaseten tabii ki farklı kulvarda olmak, farklı iddiaları ortaya koymak, iddianız için gayret göstermeniz ayrı bir şey ama çok dostum arkadaşım var.

"'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA' PROJESİ BÜYÜK BİR GURUR BENİM İÇİN"

Fanatik Trabzonsporlu olarak heyecanımız başkaydı ama belediye başkanı olarak da hem heyecanı hem sorumluluğumuz da vardı. Öncesinde 'mutluluğa kurşun sıkma' ismiyle bir kampanya başlattık ve dünyaya örnek bir kutlama organizasyonu gerçekleştirdik. Çok şükür bu çok kıymetli bir şeydi. Bu belediye başkanı olarak çok büyük bir gururum benim.

"SAHAYA İNMEK İÇİN BAKTIM Kİ SEL GELİYOR KARŞI TRİBÜNDEN"

O gün Antalyaspor maçı vardı. Şampiyonluğu garantiye almıştık. Evden böyle giyinip kuşandık eşim, çocuklarım beraber hazır gittik şeye. Ama bir hedefim vardı. Şampiyon olduğumuz an yani maç bitiminde mutlaka o sahaya inip o çimlerden alacaktım. Böyle bir hedefim vardı. Neyse şampiyonluğu aldık. Ahmet Ağoğlu başkanı yanına doğru yaklaştığımı hatırlıyorum. Ona dedim Allah senden razı olsun. Onu dua ettim. Böyle sarıldık birbirimize. Ondan sonra sahaya inmek için baktım ki sel geliyor karşı tribünlerden. Sahaya indik ama bir 20 metre orta sahaya inip orada o coşkuyu yaşamak için ama böyle bir ciddi bir gözyaşı içerisindeydik herkesle beraber. Ondan sonraki hesabımız o ilk duygu patlamasından sonraki bütün hesabımız bir cana bir zaval gelmemesiydi.

ONUACHU MU, SÖRLOTH MU?

Yani şimdi duygusala bağlamayalım ama katkı itibariyle tabii çok önemli özelliği var Sörloth'un. Onu kabul etmek lazım. Duygusal olarak dersek şimdi Onuachu deriz ama Onuachu farklı bir versiyon aslında. Kıyasları da zor diyebiliriz yani. Ama Sörloth atlayarak devam etti gittiği her yerde yani objektif demek gerekirse.