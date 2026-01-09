HABER

İstanbul Hava Durumu! 09 Ocak Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 9 Ocak 2026 Cuma günü kış mevsimine uygun soğuk ve yağışlı hava koşulları etkisini gösteriyor. Hava sıcaklıkları 6 ile 8 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu sürmesi bekleniyor. 10 Ocak'ta şiddetli sağanak yağışlar olacakken, 11 Ocak'ta sıcaklık 1 ile 9 derece arasında değişecek. Soğuk ve yağışlı günlerde kalın giysilerle dikkatli olunması önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

İstanbul'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu oldukça soğuk. Kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Yağışlı koşullar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 6 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar da etkili olacak. Bugün İstanbul'daki hava durumu soğuk ve hafif yağışlıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 13 derece aralığında olacaktır. Şiddetli sağanak yağışların yaşanması öngörülüyor. 11 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 1 ile 9 derece arasında değişecek. Sağanak yağışlar devam edecek. 12 Ocak Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları -3 ile 3 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Soğuk ve yağışlı günlerde kalın giysiler giyilmelidir. Su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir. Islak zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Mümkünse, açık hava etkinlikleri ertelenmelidir. Araç kullanmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir. Güvenli bir seyahat için gerekli önlemler alınmalıdır.

İstanbul'da 9 Ocak 2026 Cuma günü ve sonraki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalıdır.

