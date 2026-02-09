HABER

İstanbul Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 9 Şubat 2026 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık 4.8 ile 10.9 derece arasında değişecek. Nem oranı %77 seviyelerinde seyrederken, rüzgar hızı saatte 20.3 kilometre civarı tahmin ediliyor. Bu koşullarda dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih ederek, kat kat giyinmek gün boyunca rahat etmenizi sağlayacaktır.

Seray Yalçın

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, İstanbul'da hava durumu hafif yağmurlu. Ayrıca serin bir gün geçirileceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının 4.8 ile 10.9 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %77 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 20.3 kilometre olarak tahmin edilmekte. Gün doğumu saat 08:06, gün batımı ise 18:30’da gerçekleşecek.

İstanbul'daki hava durumu, hafif yağmurlu koşulların etkili olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Serin hava nedeniyle kat kat giyinmek önemli. Rüzgar geçirmeyen bir mont tercih etmek gün boyunca rahat etmenizi sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer serinlikte devam edecek. 10 Şubat Salı günü sıcaklık 4.1 ile 9.3 derece arasında olması tahmin ediliyor. 11 Şubat Çarşamba ise sıcaklığın 8.1 ile 12 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Bu dönemde uygun giyinmek çok önemli. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak da ihmal edilmemelidir. Rüzgar hızı saatte 20 kilometre civarında olacağı için rüzgar geçirmeyen giysilerde tercih edilmelidir.

İstanbul'da bugünkü hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almak ve yağışa karşı önlemler almak, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.

