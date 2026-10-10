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İstanbul Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 10 Ekim 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve değişken seyrediyor. Güne başlarken sıcaklık 20 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı havayı daha serin hissettirebilir. Yerel yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar hafif üst giysi ve şemsiye bulundurmalı. Önümüzdeki günlerde de serin hava ve ani değişiklikler yaşanabilir.

İstanbul Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İstanbul'da 10 Ekim 2026 Cumartesi günü hava durumu sonbaharın serin yüzünü gösteriyor. Güne başlarken hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Şehirdeki nem oranı yüksek. Bu durum havayı daha serin hissettirebilir. Güneş zaman zaman bulutların arkasında kalacak. Gün içinde kısa süreli yerel yağışlar bekleniyor.

İstanbul'daki hava genel olarak serin ve değişken. Eğer dışarıda vakit geçirmeyi düşünüyorsanız, hafif bir üst giysi almanız faydalı olacaktır. Özellikle akşam saatlerinde soğuma etkisi hissedilebilir. Bu nedenle kalın giysilere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu incelemesi yapıldığında, hafta sonu serinlik ve aralıklı yerel yağışlar beklenecek. Önümüzdeki hafta sıcaklık 22-25 derece arasında olacak. Nem oranının da yine yükselebileceği tahmin ediliyor. İstanbul'a döndüğünüzde güneşli günler geçirme olasılığımız var. Ancak, beklenmedik yağışlar gerçekleşebileceğini aklınızda bulundurun.

İstanbul'da bahar havasını yaşarken ani hava değişikliklerine dikkat etmek önemli. Dışarıda uzun süre kalacaksanız, hava koşullarını kontrol etmekte fayda var. Yağışlı havalarda ıslanmamak için önceden önlem almak akıllıca olacaktır. Kapalı alanlara yönelerek serin havadan korunabilir ve keyfinizi artırabilirsiniz. Ayrıca, dışarı çıkmadan önce bir şemsiye almayı unutmayın. Sonbahar sürprizlerle doludur.

Bu serin günlerde İstanbul'da keyifli zaman geçirmenizi dilerim. Hava koşullarına dikkat ederek dışarıda geçireceğiniz zamanları konforlu hale getirebilirsiniz. Her mevsim kendi güzelliklerini sunuyor. Bunları doğru şekilde değerlendirmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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