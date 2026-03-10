HABER

İstanbul Hava Durumu! 10 Mart Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 10 Mart 2026 tarihinde havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 dereceye ulaşacakken, geceleri ise 6 dereceye düşecek. 11 Mart'ta hava durumu benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer sunan bu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde serinlikten dolayı ceket bulundurulması öneriliyor. Güneşten korunmak için güneş kremleri de kullanılmalı.

Simay Özmen

10 Mart 2026 Salı günü İstanbul'da hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 14 derece. Gece ise sıcaklık 6 derece civarına düşüyor. Nem oranı yüzde 48. Rüzgar hızı 6.31 km/saat.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 11 Mart Çarşamba sıcaklık yaklaşık 13 derece olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 12 Mart Perşembe ise sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hava bu gün parçalı bulutlu olacak. 13 Mart Cuma günü sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Hava o gün de açık olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Bu güzel havadan yararlanmak iyi bir fikir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Erken ve geç saatlerde yanınızda ceket bulundurmanızda fayda var. Güneşli günlerde cildinizi koruyacak güneş kremleri kullanmayı unutmayın.

hava durumu İstanbul
