İzmir'de kumpirden bakteri çıkmıştı! Davada yeni gelişme

İzmir'in Buca ilçesinde Servet Polat'ın (60) kumpir yedikten 2 gün sonra gıda zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili tutuklu yargılanan iş yeri sahibi Neslihan Demircan, tahliye edildi.

Olay, 28 Aralık 2024’te meydana geldi. Servet Polat, beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek (11) ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Servet Polat'ın, 30 Aralık saat 04.00'te evinde ölü bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Neslihan Demircan 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Bu arada Neslihan Demircan'ın işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişi de hastanede gördükleri tedavinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

BAKTERİ ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda; Polat'ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkikler ile ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde ölümün gıda zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün muayene ve analiz raporunda, alınan kumpir numunesinde salmonella bakterisi bulunduğu ortaya çıktı.

İfadeler ve toplanan deliller ışığında iş yeri sahibi Demircan hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar ve 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçu nedeniyle de 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Demircan'ın İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürerken, mahkemece Demircan'ın iş yerinde birlikte çalıştıkları eşi Coşkun Demircan hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede; Coşkun Demircan hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar, 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu. İddianame, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

TAHLİYE TALEP ETTİ

Diğer yandan Neslihan Demircan'ın yargılanmasına bugün İzmir 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Neslihan Demircan ile mağdurlar ve avukatlar katıldı. Duruşmada, mütalaasını sunan iddia makamı, dosyalar henüz birleşmediği için sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mütalaaya ilişkin söz verilen sanık Demircan ise "Eşimle birlikte çalışıyoruz derken, o bana yardım ediyordu. Mezeleri ben hazırlıyordum. Çocuklarımın sağlık sorunları var. Kayınpederim ve kayınvalidem onlara bakıyordu ama onlar da üzüntüden vefat ettiler. Yemediğimi kimseye yedirmedim" diyerek tahliye talebinde bulundu.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Heyet, sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine, Coşkun Demircan hakkında açılan davanın birleştirme sonucunu beklenmesine ve eksiklerin tamamlanmasına hükmedip, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

