İstanbul Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Temmuz 2026 Cuma günü, İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27-28 derece civarında olacak. Hava genellikle açık kalacak. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 19-20 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, İstanbul'un Temmuz ayı için tipik değerlidir. Marmara ikliminin etkisini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklıklar 30-31 derecelere yükselecek. Güneşli bir gün geçireceğiz. Pazar günü sıcaklıklar 31-32 dereceye ulaşacak. Hava yine açık olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar 30-31 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Piknik yapabilirsiniz. Açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Deniz ve havuz keyfi yapma fırsatınız da var. Ancak yüksek UV endeksi nedeniyle güneş ışınları zararlı olabilir. Bu durumda güneşe çıkarken güneş kremi kullanmalısınız. Uygun koruyucu giysiler giymeniz de önemli. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava açık ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri için bu günleri değerlendirebilirsiniz. Ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmamalısınız.