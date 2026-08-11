İstanbul Hava Durumu! 11 Ağustos Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı, 30 - 32 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 20 - 22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın saatte 15 - 20 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Bugün İstanbul'da hava durumu açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 30 - 32 derece civarında, gece ise 20 - 22 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın saatte 15 - 20 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 32 - 34 dereceye çıkacak. 13 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklığın 30 - 32 derece civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 21 - 23 derece arasında seyredecek. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde kalmaya devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmaları da gereklidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ağır yemeklerden kaçınılması önerilmektedir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, mümkünse kapalı ve serin ortamlarda kalınması tavsiye edilmektedir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olarak devam edecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır.