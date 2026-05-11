İstanbul Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu bugün oldukça keyifli. 11 Mayıs Pazartesi 2026. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 - 27 derece olacak. Hava genellikle güneşli. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında değişecek. Bugünkü hava durumu ılıman ve rahatlatıcı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü sıcaklık 28 - 30 derece olacak. Daha sıcak bir gün yaşayacağız. Çarşamba günü sıcaklık 22 - 24 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli kalacak. Perşembe günü sıcaklık 18 - 20 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde güneşten korunmak önemli. Özellikle sıcak günlerde şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmek vücudunuzu nemli tutar. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacaktır. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur.

Genel olarak İstanbul'daki hava durumu ılıman ve değişken olacak. Sıcak günlerde güneşten korunmak önemlidir. Yağmurlu günlerde hazırlıklı olmak gerekir. Böylece konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.