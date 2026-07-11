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İstanbul Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu, 11 Temmuz 2026 tarihinde oldukça güzel seyrediyor. Gündüz sıcaklığı 31 derece olarak tahmin edilirken, gece ise 22 dereceye düşeceği öngörülüyor. Nem oranı %29 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 3.88 km/saat olacak. Önerilen açık hava etkinlikleri arasında deniz keyfi, yürüyüş ve piknik bulunuyor. Parlak havayı değerlendirerek, güneş ışınlarına karşı önlemlerinizi almayı unutmayın. Bol su içmek de önemli.

İstanbul Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 11 Temmuz 2026 Cumartesi. İstanbul'da hava durumu oldukça güzel. Gündüz hava sıcaklığı 31 derece civarında. Gece ise 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %29 seviyelerinde. Rüzgar hızı 3.88 km/saat olarak öngörülüyor. Gün boyunca hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

İstanbul'daki hava durumu, Temmuz ayının ortalama koşullarına yakın. Genelde gündüz sıcaklığı 28 derece. Geceleri ise 19 derece civarında sıcaklıklar görülüyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde sürmeye devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklığın 32 derece civarında olması bekleniyor. 13 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık tahmini 29 derece. Her iki günde hava açık olacak. Yağış beklenmiyor.

Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Özellikle deniz kenarında vakit geçirmek uygun. Yürüyüş yapmak veya piknik yapmak için bu dönem idealdir. Ancak, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olunmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzu susuz kalmaktan kurtarabilirsiniz.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve sıcak olacak. Bu durumu değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirme fırsatını yakalayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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