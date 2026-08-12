İstanbul Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü, İstanbul'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 22 - 23 derece olacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Ağustos Perşembe günü, hava sıcaklığı 28 - 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklık 21 - 22 derece civarında seyredecek. 14 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklık 29 - 31 derece, gece ise 22 - 23 derece olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 28 - 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklık 21 - 22 derece olarak bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler bol su içmeli. Güneşten korunmaları önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olur. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek de önerilir. Sıcak havalarda, vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.