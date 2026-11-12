İstanbul Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da bugünkü hava durumu ılımandır. 12 Kasım 2026 Perşembe günü, hafif bulutlu bir gökyüzü var. Hava sıcaklığı genel olarak 20 derece civarındadır. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hoş bir görüntü sunuyor. Gün içinde parka çıkmak, yürüyüş yapmak veya sevdiklerinizle zaman geçirmek mümkündür. Sabah saatlerinde serinlik hissedilebilir. İnce bir ceketle güne başlamak akıllıca olacaktır.

İstanbul'un hava durumu, sonbahar aylarının ortasında beklenen bir tablodur. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. 15 derece civarına gerileyebilir. Akşam dışarıda vakit geçirecekler için hafif kalın giysiler önerilir. Şehirdeki nem oranı yüksek. Düğüsel olarak sıkı bir havanın içindeyiz.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek. Cuma günü sıcaklık 19-21 derece arasında değişecek. Cumartesi günü hafif bir düşüş olması bekleniyor. 18-20 derece arasında seyredebilir. Pazar günü ise küçük çaplı bir serinlik hissedilecek. Hava durumu raporları, yağışlı havanın esmesi planlandığını gösteriyor. Şemsiyelerinizi unutmamakta fayda var.

İstanbul'daki hava koşulları, dış ortamda zaman geçirenler için önlemler almayı gerektiriyor. Yağışlı havada sıcaklık düşüşleri yaşanabilir. Dampfle ve rüzgârdan korunaklı alanlarda vakit geçirmek doğru bir tercihtir. Gün boyunca giysilerinizi hava koşullarına uygun şekilde ayarlamak önemlidir. Hafif yağmurlarda bile ıslanma rahatsızlık verebilir. Sağlığınız açısından dikkatli olunmalıdır.

İlerleyen günlerde İstanbul hava durumu ile ilgili basit bir değerlendirme yapılabilir. Dışarıda geçirilecek vakitleri hava koşullarına göre planlayın. Hem keyifli hem de sağlıklı bir deneyimi garantileyebilirsiniz. Mevsim geçişlerinde hava durumu beklenmedik sürprizler barındırır.