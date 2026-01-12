İstanbul Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde, İstanbul'da hava durumu soğuk ve karışık. Gün boyunca sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Bu durum, yolda olanların dikkatli olmalarını gerektiriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski var. Trafik kazalarına karşı tedbirli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 13 Ocak Salı günü sıcaklıklar 1 ile 4 derece arasında olacak. Hava açık olacak. 14 Ocak Çarşamba günü, sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında kalacak. O gün hava kapalı olacak. 15 Ocak Perşembe günü ise sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında yükselecek. Hava daha sıcak olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın giymek, sıcak tutan kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca kar yağışı nedeniyle, yolda olanların dikkatli olması gerekir. Trafik kurallarına uymak oldukça önemlidir. Hava durumu ılımanlaşsa da ani değişimlere karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.