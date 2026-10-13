İstanbul Hava Durumu! 13 Ekim Salı İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ekim Salı 2026 tarihinde İstanbul'da hava durumu hafif serin. Şehir hafif bulutlu bir günle başlıyor. Gün ortasında sıcaklık 20 dereceye kadar çıkıyor. Bu durum şehre hareket katıyor. Hafif rüzgâr, sıcaklığı daha keyifli hale getiriyor. Havanın durumu serin, ancak büyük bir olumsuzluk yok. Dışarıda zaman geçirmek için uygun koşullar mevcut.

İstanbul'un iklimi bu dönemde genelde nemli ve serin. Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Özellikle Cuma gününden sonra sıcaklık yükselebilir. Hafta sonu ise hafif yağış bekleniyor. Rüzgârın da etkisi ile serin havaların geri döneceği söyleniyor.

Dışarıda vakit geçirenler için bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Serin havalara karşı önlem almak önemli. Sabah saatlerinde dışarıda olacakların kat kat giyinmesi faydalı olabilir. Hava koşullarındaki ani değişiklikler için yağmurlu günlerde şemsiye almak iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde hafif giysiler yerine kalın giysiler tercih edilmesi önerilir.

Hava durumu İstanbul'da yaşanabilirliği artırıyor. Önümüzdeki günlere karşı hazırlıklı olmak önemli. Serin ve yağışlı günlere karşı tedbir almak faydalı. İstanbul'un dinamik havasında dışarıda vakit geçirmenin tadını çıkarabilirsiniz.