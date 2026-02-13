İstanbul Hava Durumu! 13 Şubat Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, İstanbul'da hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 20 kilometre civarında olacak. Gün doğumu saati 08:01. Gün batımı ise 18:35 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Şubat Cumartesi günü çoğunlukla güneşli olması bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü ise hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar 14 Şubat'ta 11 ile 16 derece arasında olacak. 15 Şubat'ta 11 ile 20 dereceye yükselecek. 16 Şubat'ta ise 8 ile 13 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen mont kullanılabilir. Sıcaklık 20 derece civarına yükseldiğinde hafif ve nefes alabilen kıyafetler seçilmelidir.

İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Bu sayede kendinizi ve çevrenizdekileri olumsuz hava koşullarından koruyabilirsiniz.