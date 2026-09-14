İstanbul Hava Durumu! 14 Eylül Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu bugün oldukça ılımandır. 14 Eylül 2026 tarihi itibariyle sıcaklık 20 derece civarlarındadır. Bu mevsim geçişine rağmen, sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Güne başlarken temiz bir gökyüzü vardır. Bu, taze bir başlangıç duygusu yaratıyor. Ancak gün içinde bazı bölgelerde hafif yağış bekleniyor. Bugünkü hava durumu merak edenler için genel olarak güneşli ve yer yer kapalı bir gün geçeceği söylenebilir.

İstanbul’daki hava durumu yaz mevsiminin sonbahar ile buluştuğunu gösteriyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişkenlik gösterecek. Bu durum, dışarıda güzel bir akşam geçirmek için idealdir. İlerleyen saatlerde beklenen yerel yağışlar, dışarıda olanlar için hazırlık yapma gerekliliği doğurabilir. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde ise hava durumu bahar aylarına özlem duyanlar için sürprizler sunduğu görülüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yer yer bir miktar yükselme bekleniyor. Ancak 15 ve 16 Eylül tarihlerinde arada sırada yağışlar görülebilir. Bu günlerde dışarı çıkma planlarınızı yaparken, hava değişikliklerine hazırlıklı olmanızı öneririz.

İstanbul’un hava durumu sık sık değişebilir. Bu nedenle güncel hava durumu raporlarını takip etmekte fayda var. Açık havada uzun süre kalmayı düşünüyorsanız, hafif bir mont veya yağışsız geçireceğiniz saatler için hafif bir kıyafet tercih edebilirsiniz. Havanın değişkenliği göz önüne alındığında, esnek bir plan yapmak akıllıca olacaktır. İstanbul'da gün ve önümüzdeki günlerde hava durumu, keyifli anlar sunarken, dikkatli ve hazırlıklı olmanızı gerektirebilir.