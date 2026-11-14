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İstanbul Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul hava durumu, 14 Kasım 2026 tarihinde değişken bir görünüm sergiliyor. Hareketli sıcaklık aralığı 19-22 derece olarak ölçülüyor. Sabah serinliği, öğletin ılıklığa dönüşüyor. Rüzgâr kuzeydoğudan esiyor. Akşam saatlerinde hava bulutlu ve soğuk hissediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 20 derecelerde sürecek. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önem taşıyor. Uygun kıyafet seçimleri, konforlu bir gün geçirmenizi sağlıyor.

İstanbul Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

İstanbul hava durumu, 14 Kasım 2026 tarihinde değişken bir görünüm sergiliyor. Şehirde hafif rüzgâr etkisiyle sıcaklık 19-22 derece arasında. Hava, sabah serin, öğleye doğru ılıklık artıyor. Rüzgâr genellikle kuzeydoğudan esiyor. Bu durum serinlik yaratıyor. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, kısa kollu tişört ya da hafif ceket iyi bir tercih. Havanın kapalı görünmesi akşam saatlerinde soğuk hissettiriyor.

Gün ortasında hava durumu, İstanbul’un klasiklerinden biri olarak ani değişim gösterebilir. Bu nedenle, çıkmadan önce hava durumunu sormak akıllıca. Özellikle akşam saatlerinde serinlik bekleniyor. Bu durum, insanları evlerine çekebilir. Sokaklarda hafif giysilerle gezen insanlar, bahar hissini taşıyor. Fakat ilerleyen saatlerde hava bulutlanma eğiliminde.

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da bahar benzeri hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 20 derecelerde olacak. Ancak, perşembe ve cuma günleri sıcaklıklarda artış tahmin ediliyor. Dışarıda sıklıkla olacakların bu tarihlere dikkat etmeleri önemli. Cumartesi günü bazı bölgelerde yağış olabileceği belirtiliyor.

Hava koşullarını göz önünde bulundurmak, yaşamı konforlu hale getiriyor. Dışarı çıkarken şemsiye taşımak, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Akşam saatlerinde dışarıda olacaklar için uygun kıyafet seçimi önemlidir. Bu ılımlı havada rahat hissetmenizi ve sağlığınızı korur. Açık havada faaliyet yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Rüzgâr ve ani yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız.

İstanbul hava durumu, yaşamın akışında önemli bir yer tutuyor. Şu an 20 derece civarında sıcaklık var. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların böyle devam etmesi bekleniyor. Hava durumu koşullarını dikkate alarak önlemler almanız mümkün. Bu, dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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