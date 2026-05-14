İstanbul Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

14 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul'da hava durumu sabah saatlerinde sağanak yağışlarla başlayacak. Gün ilerledikçe hava koşullarının sakinleşmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18 derece civarında, gece ise 10 derece olması öngörülüyor. Nem oranı %67 seviyelerinde, rüzgar hızı saatte 19 kilometre olacak. Bu nedenle sabah dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur.

Gelecek günlerde İstanbul'da hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 15 Mayıs Cuma günü sıcaklık 22 dereceye yükselecek. 16 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklığın 26 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık artışı açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem oluşturacak.

17 Mayıs Pazar günü hava koşulları değişken hale gelecek. Hafif yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemli. Gerekli önlemleri almak da fayda sağlayacaktır.

Genel olarak İstanbul'daki hava durumu açık hava etkinliklerine uygundur. Ancak ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek planlarınızı daha iyi yapmanıza yardımcı olur.