İstanbul Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

15 Aralık 2025, İstanbul'da hava durumu alçak bulutlarla başlıyor. Ardından biraz güneş bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 10 - 11 derece civarında olması öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık ise 3 - 4 derece arasında olacak. Nem oranı %69 seviyelerinde. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:22, gün batımı ise 17:37 olarak tahmin ediliyor.

16 Aralık 2025'te hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. 17 Aralık'ta ise tamamen güneşli bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar 12 - 14 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar 5 - 6 derece civarında olacak. Nem oranı %32 - %45 arasında değişecek. Rüzgar hızı 9 - 10 km/saat kadar olacak. Gün doğumu ve batımı saatleri 08:23 ile 17:37 arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanız önerilir. Güneşli günlerde ultraviyole ışınlarının etkisi artabilir. Güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Şapka takmak da önerilir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.