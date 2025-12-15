HABER

İstanbul Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'da hava durumu, alçak bulutlarla başlayacak ve aralıklı güneş bekleniyor. Gün içerisinde 10 - 11 derece arasında değişen sıcaklıklar, hissedilen olarak 3 - 4 derece civarında olacaktır. 16 Aralık'ta hava çoğunlukla güneşli olacakken, 17 Aralık'ta tamamen güneşli günler öngörülüyor. Rüzgar hızı düşük kalacak. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem. Giyimde kat kat tercihi ve güneş koruyucu kullanımı öneriliyor.

Taner Şahin

15 Aralık 2025, İstanbul'da hava durumu alçak bulutlarla başlıyor. Ardından biraz güneş bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 10 - 11 derece civarında olması öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık ise 3 - 4 derece arasında olacak. Nem oranı %69 seviyelerinde. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:22, gün batımı ise 17:37 olarak tahmin ediliyor.

16 Aralık 2025'te hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. 17 Aralık'ta ise tamamen güneşli bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar 12 - 14 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar 5 - 6 derece civarında olacak. Nem oranı %32 - %45 arasında değişecek. Rüzgar hızı 9 - 10 km/saat kadar olacak. Gün doğumu ve batımı saatleri 08:23 ile 17:37 arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanız önerilir. Güneşli günlerde ultraviyole ışınlarının etkisi artabilir. Güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Şapka takmak da önerilir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

