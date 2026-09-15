İstanbul Hava Durumu! 15 Eylül Salı İstanbul hava durumu nasıl?

15 Eylül Salı 2026 tarihinde İstanbul’da hava durumu, yaz mevsiminin son günlerinde sıcak ve nemli. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Fakat gün ilerledikçe sıcaklık artacak. Öğleden sonra sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Genelde gökyüzü parçalı bulutlu. Özellikle öğle saatlerinden itibaren yer yer hafif yağışlar görülebilir. Ancak bu yağışlar anlık geçişlerden ibaret olacak. Genel hava durumunu etkilemeyecek.

İstanbul hava durumu hakkında bilgi edinmek önemlidir. Şu anki koşullar, yazın sıcak günleri ile sonbaharın ilk soğuk günleri arasında bir geçiş. Bu yüzden değişken iklim koşullarına hazırlıklı olmak iyi bir fikir. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız hafif bir ceket bulundurmanız tavsiye edilir. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklık bir nebze düşebilir.

Önümüzdeki birkaç gün için hava durumu değişkenlik gösterecek. Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklık 19 ile 21 derece arasında seyredecek. Hava durumu raporlarına göre ilerleyen günlerde yer yer yağış beklentisi var. Bu durum açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir konu. Dışarıda uzun süre kalmayı düşünüyorsanız ani hava değişikliklerine karşı önlem almak akıllıca olabilir. Uzun süreli etkinliklerde kapalı alanlarda alternatif düşünmek faydalı olacaktır.

İstanbul’daki 15 Eylül 2026 tarihli hava durumu genel olarak sıcak ve biraz nemli. Ancak ilerleyen günlerde hava koşulları değişebilir. Dışarıda zaman geçirecek olanların dikkatli olmasını tavsiye ederiz. Yağış gelebileceği için planlarınızı yaparken hava durumu değişikliklerine dikkat etmenizde fayda var.