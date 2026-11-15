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İstanbul Hava Durumu! 15 Kasım Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'un 15 Kasım 2026 Pazar günü hava durumu ılımlı ve serin olacak. Şehir genelinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün içinde hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sunulacak. Ancak, ani rüzgarların gün ilerledikçe oluşabileceği unutulmamalı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar ise 18 derece civarına düşebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli.

İstanbul Hava Durumu! 15 Kasım Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

15 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul hava durumu serin ama ılımlı. Şehir genelinde hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Gün ortasında hava, daha sıcak bir hale gelecektir. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık, artan nem nedeniyle yoğunlaşabilir. İstanbul’daki hava durumu, şehir dışına çıkmak isteyenler için uygundur.

Bugün hava nasıl olacak? Gün boyunca hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Zaman zaman güneş ışıkları gelir. Hava genel olarak sakin seyredecek. Dışarıda vakit geçirme imkanı oldukça yüksek. Şehirdeki herkes için dostane bir hava durumu var. Yürüyüş yapma, bisiklet sürme imkanı ideal. Ancak gün ilerledikçe ani rüzgarlar çıkabilir. Dış mekan aktivitelerinde dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İstanbul için sıcaklıklar 18 derece civarında seyredecek. Hava durumu genel olarak değişebilir. Önümüzdeki günlerde havanın ılımlı olacağı öngörülüyor. Bazı günlerde yoğun hava akımları olabilir. Bu, ani sıcaklık dalgalanmalarına yol açabilir. Hava koşullarına göre kıyafet seçimi önemini hatırlamakta fayda var.

İstanbul’daki mevsim geçişlerinde hava durumu gözlemleri aktüeldir. Dışarı çıkmayı planlayanların dikkat etmesi gerekiyor. Rüzgarlı günlere karşı kalın giysiler tercih edilmeli. Şemsiye ya da hava koşullarına dayanıklı örtü taşımak iyi bir önlem olacaktır. Özellikle hamileler ve çocuklar için hava durumu kontrol edilmelidir. Bu, sağlıklı bir yaklaşım sağlar.

15 Kasım 2026’da İstanbul hava durumu, ılımlı sıcaklıklar ve hafif bir rüzgarla konforlu bir gün sunuyor. İlerleyen günlerde hava durumu değişebilir. Güncel durumu takip etmek ve hazırlıklı olmak en iyi yöntemdir. Şehirdeki herkes bu güzel havayı değerlendirirken planlama yapmayı unutmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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