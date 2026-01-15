HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

15 Ocak 2026 Perşembe günü İstanbul'da hava oldukça ılımandır. Genellikle güneşli olan hava, sıcaklığı 10 ile 13 derece arasında değiştirirken, nem oranı %65 civarındadır. Rüzgar saatte 20 kilometre hızla esecek. Gün doğumu 08:26'da, gün batımı ise 18:00'de gerçekleşecektir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu nedenle dışarıda vakit geçireceklerin hava koşullarına uygun giyinmeleri önem taşıyor.

İstanbul Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

15 Ocak 2026 Perşembe günü, İstanbul'da hava koşulları ılımandır. Hava genellikle güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 20 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 08:26 olarak bekleniyor. Gün batımı ise 18:00'de gerçekleşecek.

Bugünkü hava durumu, İstanbul'da dışarıda vakit geçirmek için uygundur. Hava sıcaklığı 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında kalacak. Rüzgar, saatte yaklaşık 20 kilometre hızla esecek. Ancak gün doğumu saati 08:26'da, gün batımı ise 18:00'de olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 6 ile 11 derece arasında olacak. Hava koşulları kapalı ve bulutlu tahmin ediliyor. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklığın 3 ile 6 derece arasında olacağı öngörülüyor. Hava koşulları yine kapalı ve bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 16 ve 17 Ocak tarihlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Ayrıca hava koşullarının kapalı ve bulutlu olacağı öngörülmektedir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlar yapmak da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar varBaşakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar var
Kar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildiKar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.