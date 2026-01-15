İstanbul Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

15 Ocak 2026 Perşembe günü, İstanbul'da hava koşulları ılımandır. Hava genellikle güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 20 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 08:26 olarak bekleniyor. Gün batımı ise 18:00'de gerçekleşecek.

Bugünkü hava durumu, İstanbul'da dışarıda vakit geçirmek için uygundur. Hava sıcaklığı 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında kalacak. Rüzgar, saatte yaklaşık 20 kilometre hızla esecek. Ancak gün doğumu saati 08:26'da, gün batımı ise 18:00'de olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 6 ile 11 derece arasında olacak. Hava koşulları kapalı ve bulutlu tahmin ediliyor. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklığın 3 ile 6 derece arasında olacağı öngörülüyor. Hava koşulları yine kapalı ve bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 16 ve 17 Ocak tarihlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Ayrıca hava koşullarının kapalı ve bulutlu olacağı öngörülmektedir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlar yapmak da önemlidir.