İstanbul Hava Durumu! 15 Şubat Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar, İstanbul'da hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Hissedilen sıcaklık da benzer seviyelerde olacak. Gün içinde hava genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Şubat Pazartesi, hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 10 derece arasında değişecek. 17 Şubat Salı günü, hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15 ile 2 derece arasında seyredecek. 18 Şubat Çarşamba, daha soğuk bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 8 ile 4 derece arasında değişecek.

Hava koşullarındaki bu değişimlere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza bir şemsiye almanız fayda sağlar. Soğuk havalarda kat kat giyinerek vücut ısınızı korumak mümkündür. Hava koşullarınıza göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

İstanbul'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava güzel olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almanız önem taşır.