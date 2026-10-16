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İstanbul Hava Durumu! 16 Ekim Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü hava durumu serin ve hafif bulutlu. Gün içerisinde sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Poyraz rüzgârı ile dışarısı biraz serin hissedilebilir. Sabah saatlerindeki serinlik, günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artışıyla birlikte enerjik bir atmosfer sunacak. Hafta sonu için hava değişiklikleri ve yağış bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecekler, bir şemsiyeyi yanlarında bulundursun. Sonbahar ikliminin tadını çıkarın!

İstanbul Hava Durumu! 16 Ekim Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İstanbul'da 16 Ekim Cuma 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Güne hafif bulutlu bir hava ile başlanacak. Gün içinde sıcaklıkların 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Poyraz rüzgârı etkili olacak. Hava biraz serinleyecek. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda akşam saatlerinde ceket almanız iyi bir fikir olabilir. Bugün İstanbul'da hava durumu yoğun nem ile ferah bir atmosfer sunuyor. Hafif rüzgâr etkisiyle yürüyüş yapmak, sabah saatlerinde güne pozitif bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir.

İstanbul’un hava durumu sonbahar geçişine işaret ediyor. Bu mevsimde sabah saatlerindeki serinlik, gündüz sıcaklıklarının artmasına neden oluyor. Öğle saatlerinde sıcaklığın biraz daha yükseklere çıkması bekleniyor. Böylece enerjik bir hafta sonuna başlangıç yapma şansınız var. Akşam saatlerinde serinlik hissedileceği için dışarıda planlar yapacaklar bu durumu göz önünde bulundurmalı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu değişiklik gösterebilir. Cumartesi günü sıcaklığın 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ancak Pazar gününden itibaren hava şartlarının değişeceği tahmin ediliyor. Bir miktar yağış öngörülüyor. Hafta sonunu dışarıda değerlendireceklerin yanında bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Havanın değişkenliği nedeniyle kat kat giyinmekte yarar var. Böylece değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

İstanbul'da mevsim geçişleri, doğanın döngüsünü gün yüzüne çıkarıyor. İnsanlar hazırlıksız yakalamamak için tetikte olmalı. Ani hava değişimlerine dikkat etmek yararlı olacaktır. Çantalarınıza bir yağmurluk eklemek konforunuzu artırır. Beklenmedik durumlarla baş etmenizi kolaylaştırır.

İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü için hava durumu genel itibarıyla serin ve hafif bulutlu görünüyor. Önümüzdeki günlerde hava değişikliklerine hazırlıklı olmak, günlerinizi daha verimli geçirebilmenize katkı sağlar. Bugünkü hava, güneşli ama serin bir gün. İstanbul'a özgü sonbahar ikliminin tadını çıkarın!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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