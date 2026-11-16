İstanbul Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'un 16 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu değişkenlik gösteriyor. Ortalama sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Günün ilk saatlerinde güneş görülecek. Ancak, ilerleyen saatlerde hava bulutlarla kaplanacak. Ani sıcaklık düşüşleri hissedilecek. Özellikle öğle saatlerinde, serin bir hava etkili olacak. Hafif rüzgârlar yaşanacak.

Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğleye doğru güneş belirmeye başlayacak. Sıcaklık biraz artacak. Gün sonunda bulutlar artacak. Akşam saatlerinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da yaşayanların buna hazırlıklı olmaları önemli. Değişken hava durumu ile karşılaşacağız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı olacak. 17 ve 18 Kasım tarihlerinde sıcaklık 18-21 derece aralığında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'un havası buna bağlı olarak değişecek. Dışarıda vakit geçirenlerin şemsiye alması önemli. İklimin sunduğu değişikliklere hazırlıklı olunmalı.

Hava durumu değişkenliği, İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşamı etkiliyor. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması faydalı. Kalın giysiler giyilmesi akıllıca olacaktır. Dışarı çıkarken bir kaban almak iyi bir fikir. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmeli. Bu şekilde günü daha konforlu geçirebilirsiniz.

İstanbul'da 16 Kasım 2026 hava durumu dinamik. "Bugünkü hava nasıl" sorusuna yanıt aranıyor. Kullanıcıların gün boyunca hazırlıklı olması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde hafif yağışlar ve serinlik bizi bekliyor. Hava şartlarına uygun hareket etmek hayatı kolaylaştıracaktır.