İstanbul Hava Durumu! 16 Mayıs Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü oldukça keyifli. Sıcaklık 20 - 25 derece arasında bekleniyor. Güneşli bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esiyor. Hızı saatte 8 km civarında olacak. Nem oranı ise %67 seviyelerinde. Bu, İstanbul'daki hava durumunun rahatlatıcı olacağı anlamına geliyor.

17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 14 - 19 derece arasında olacak. Yağmurlu bir gün geçirilmesi bekleniyor. 18 Mayıs Pazartesi günü ise sıcaklık yine 14 - 19 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava hakim olması öngörülüyor. 19 Mayıs Salı günü sıcaklık 15 - 21 derece arasında olacak. Güneşli bir gün geçirilmesi tahmin ediliyor. 20 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 16 - 21 derece civarında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü 16 - 19 derece arasında sıcaklık olması öngörülüyor. Yağmurlu bir gün geçirileceği belirtiliyor. 22 Mayıs Cuma günü sıcaklık 16 - 20 derece civarında olacak. Güneşli bir hava hakim olması bekleniyor.

İstanbul'da hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemli. Yağmurlu günlerde yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Hava sıcaklıklarının 14 - 21 derece arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmekte fayda var. Bu, vücut ısınızı dengede tutacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmelisiniz. Bu şekilde hava koşullarına uygun hazırlıklar yapabilirsiniz.