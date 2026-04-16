İstanbul Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 16 Nisan'dan itibaren hava durumu kapalı ve serin seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında, gece ise 9 - 10 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor ve saatte 6 - 8 kilometre hızla devam ediyor. Yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları olacak. Nem oranı %50 - %70 arası değişirken, kat kat giyinmek ve su içmek sağlığı korumak adına önemli.

Simay Özmen

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul'da hava durumu kapalı ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 9 - 10 derece arasında olacak. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 - 8 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Kuru bir hava hakim olacak.

17 Nisan Cuma günü hava durumu yine kapalı ve serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 - 16 derece aralığında seyredecek. Gece ise sıcaklık 9 - 10 derece olacak. Nem oranı %50 - %60 olarak devam edecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 - 8 kilometre hızla esecek. Bu gün de yağış öngörülmüyor.

18 Nisan Cumartesi günü hava koşulları değişim gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 - 18 derece arasında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 10 - 11 derece olacak. Nem oranı %60 - %70 seviyelerine yükselecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 - 8 kilometre hızla esecek. Yağış yok.

19 Nisan Pazar günü hava durumu daha iyi olacak. Gündüz sıcaklıkları 18 - 19 derece aralığında olacak. Gece ise 11 - 12 derece olması bekleniyor. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 - 8 kilometre hızla esecek. Yağış beklentisi bulunmuyor.

Bu dönemde kapalı ve serin hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmesi faydalı olacak. Gündüz saatlerinde kat kat giyinmek önemli. Rüzgarın etkisine karşı önlem almak da yararlı. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme yaşanabilir. Bol su içmek ise sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’yi öğretmeni anlattıOkulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’yi öğretmeni anlattı
Kahramanmaraş'daki saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktıKahramanmaraş'daki saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

