İstanbul Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul'da hava durumu kapalı ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 9 - 10 derece arasında olacak. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 - 8 kilometre hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Kuru bir hava hakim olacak.

17 Nisan Cuma günü hava durumu yine kapalı ve serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 - 16 derece aralığında seyredecek. Gece ise sıcaklık 9 - 10 derece olacak. Nem oranı %50 - %60 olarak devam edecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 - 8 kilometre hızla esecek. Bu gün de yağış öngörülmüyor.

18 Nisan Cumartesi günü hava koşulları değişim gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 - 18 derece arasında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 10 - 11 derece olacak. Nem oranı %60 - %70 seviyelerine yükselecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 - 8 kilometre hızla esecek. Yağış yok.

19 Nisan Pazar günü hava durumu daha iyi olacak. Gündüz sıcaklıkları 18 - 19 derece aralığında olacak. Gece ise 11 - 12 derece olması bekleniyor. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 - 8 kilometre hızla esecek. Yağış beklentisi bulunmuyor.

Bu dönemde kapalı ve serin hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmesi faydalı olacak. Gündüz saatlerinde kat kat giyinmek önemli. Rüzgarın etkisine karşı önlem almak da yararlı. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme yaşanabilir. Bol su içmek ise sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak.