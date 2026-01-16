HABER

İstanbul Hava Durumu! 16 Ocak Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar 10 ile 6 derece arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu iken rüzgarın hızı 18.9 km/saat civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar daha da düşecek. 17 Ocak'ta 5 ile 2 derece, 18 Ocak'ta ise 4 ile 1 dereceye inmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmek ve su geçirmez ayakkabı giymek sağlık açısından önem taşıyor.

İstanbul Hava Durumu! 16 Ocak Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, İstanbul'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 6 derece arasında değişecek. Hava genellikle kapalı ve bulutlu. Bu da yağışlı bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor. Rüzgarın hızı 18.9 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Ocak Cumartesi günü, hava daha da soğuyacak. Sıcaklıklar 5 ile 2 derece arasında olacak. 18 Ocak Pazar günü, bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 1 derece arasında olacak. 19 Ocak Pazartesi günü ise ıslak kar geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar 4 ile 2 derece arasında olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında, dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de gerekmektedir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak şarttır. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır. Evde kalacağınız zamanlarda ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığını kontrol edin. Pencere kenarlarının sızdırmaz olduğuna dikkat edin. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı havalarda sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu İstanbul
