İstanbul Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, İstanbul'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 26 - 27 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 17 - 18 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük. Rüzgar hafif, kuzeydoğu yönünden saatte 6 - 7 kilometre hızla esecek.

İstanbul'da bu güzel havayı değerlendirmek için birçok etkinlik mevcut. Özellikle açık hava yürüyüşleri ideal. Piknikler ve deniz kenarında vakit geçirmek de tercih edilebilir. Gündüz saatlerinde rahat ve hafif kıyafetler giyebilirsiniz. Gece saatlerinde sıcaklık düştüğünde ince bir ceket almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü sıcaklık 25 - 26 derece olarak tahmin ediliyor. Cuma günü ise sıcaklığın 26 - 27 derece olması bekleniyor. Yağış ihtimali yine düşük. Hava genellikle açık olacak. Rüzgar hafif, kuzeydoğu yönünden esse de etkili olmayacak.

Açık hava etkinliklerine katılarak, deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfedebilirsiniz. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edin. Akşamları serin olabileceğini düşünerek yanınıza ince bir ceket almanızda fayda var. Rüzgar hafif olacağı için şemsiye veya rüzgar geçirmez bir ceket bulundurmanız gerekmeyebilir.

İstanbul'da 17 Haziran Çarşamba günü hava durumu güzel. Açık hava etkinlikleri için ideal. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek İstanbul'un tadını çıkarabilirsiniz.