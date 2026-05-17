İstanbul Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 17 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gün içerisinde sıcaklık 17 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Bu koşullar, İstanbul'da serin ve hafif yağışlı bir hava olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu İstanbul'da daha sıcak ve güneşli olacak. 18 Mayıs Pazartesi günü sıcaklığın 14 ile 19 derece arasında olması bekleniyor. 19 Mayıs Salı günü ise sıcaklığın 14 ile 23 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli olacak.

Serin ve hafif yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket almak faydalı olacaktır. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabiliyor. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih edilebilir. Gün boyunca sıcaklık 17 ile 20 derece arasında değişeceğinden, rahat ve kat kat giyinmek en uygun yöntemdir.

Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacağından, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Sıcaklıkları 14 ile 23 derece arasında değişeceğinden, hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Bu şekilde İstanbul'daki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.