İstanbul Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

17 Ocak 2026 Cumartesi, İstanbul'da hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 5 derece arasında değişecek. Şehir genelinde yağmur etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Rüzgar hızı 22 km/saat civarında olacak. Nem oranı %78 seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 08:26, gün batımı ise 18:03 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı kalacak. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık 1 ile 3 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşullar hakim olabilir. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklığın 2 ile 3 derece arasında olması öngörülüyor. Kar yağışı ihtimali bulunuyor. 20 Ocak Salı günü sıcaklık 3 ile 7 derece arasında olacak. Yağmurlu koşullar devam edecek.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklentisi, ulaşımda aksaklıklara yol açabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Kaygan zeminlere karşı tedbirli hareket etmek gerekmektedir. Soğuk havaya uygun giyinmek ve ıslak zeminlerden kaçınmak sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.