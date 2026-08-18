İstanbul Hava Durumu! 18 Ağustos Salı İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı günü İstanbul'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31 - 32 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 - 20 derece aralığında seyredecek. Rüzgar kuzeyden esiyor. Hızı saatte 24 kilometre olarak öngörülüyor. Nem oranı gündüz %41, akşam ise %66 civarında kalacak. Bu sıcak hava koşulları, İstanbul'da tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 19 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 30 - 31 derece olacak. 20 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 32 - 33 dereceye ulaşacak. Bu değerler, yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken tipik olarak görülen sıcaklıklardır.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek gereklidir. Bol su tüketmek de önemli bir husustur. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasıdır. Bu önlemler, sağlığınızı korur. Yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmanıza yardımcı olur.